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Видео В мечети в Канаде произошла стрельба, погибли люди

<span class="label red">Видео</span> В мечети в Канаде произошла стрельба, погибли люди
Фото: AFP

Полиция пока не сообщает точного числа погибших и пострадавших

30.01.17 80
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По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в мечети города Квебек – столице одноименной канадской провинции. Об этом журналистам сообщил президент мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, Мохамед Янги, передает Русская служба ВВС.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил заявление, в котором назвал нападение на мечеть терактом.

Полиция пока не сообщает точного числа погибших и пострадавших. Представитель полиции сказал, что пострадавших много и есть убитые.

В мечети на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.

Квебекская полиция сообщила, что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы.

На данный момент арестованы два человека. Один из очевидцев ранее сообщил, что в мечеть проникли три вооруженных человека. Полиция пока не исключает того, что третьему нападавшему удалось скрыться.

Мотивы нападавших пока неизвестны.По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых – 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

"Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", – написал в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку "варварским насилием" и выразил солидарность с семьями погибших.

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