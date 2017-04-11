Amnesty International: В 2016 году количество смертных казней в мире сократилось на треть

Театрализованная акция против казней в Саудовской Аравии / Фото: newsweek.com

Всего в прошлом году казнили более тысячи человек

Число смертных казней в мире в 2016 году снизилось на 37% в сравнении с предыдущим годом. Такие данные приводит в своем отчете организация Amnesty International, передает 112 Украина.

Всего в 2016 году зафиксировано 1 тыс. 32 случая смертной казни в мире, в прошлом – 1 тыс. 634 случая.

Наибольшее число смертных казней было выполнено в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане. При этом правозащитники отмечают, что их подсчеты усложняются тем, что Китай не публикует официальную статистику.

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США впервые не вошли в пятерку стран с наибольшим количеством смертных казней, а их число в стране стало наименьшим с 1991 года.

Публичные казни, согласно отчету, проводятся только в Иране и Северной Корее.

В 141 стране мира смертная казнь либо запрещена, либо на нее наложен мораторий.

Напомним, в 2015 году, по данным Amnesty International, в 25 странах было совершено как минимум 1634 смертных казней- рекордное количество за последние 25 лет.