В США появилась Международная церковь каннабиса

В американском Денвере сегодня, 20 апреля, открывается Международная церковь каннабиса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Huffington Post.

Как отмечается на сайте церкви, ее "прихожане" верят, что "духовный путь индивида и поиск смысла - это один из способов самопознания, который можно ускорить и углублять с помощью ритуального употреблением каннабиса".

"Мы не верим в авторитарные структуры, и мы не исповедуем высокомерие, зная мнение Бога", - сказала изданию один из адептов церкви.

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Ритуальному употреблению конопли, по словам профессора Нью-Йоркского университета, более 3 тысяч лет.

Употребление каннабиса является неотъемлемой частью растафарианского культа, распространенного преимущественно на Ямайке и в Эфиопии.