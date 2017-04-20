В США появилась Международная церковь каннабиса

В американском Денвере сегодня, 20 апреля, открывается Международная церковь каннабиса.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Huffington Post.
Как отмечается на сайте церкви, ее "прихожане" верят, что "духовный путь индивида и поиск смысла - это один из способов самопознания, который можно ускорить и углублять с помощью ритуального употреблением каннабиса".
"Мы не верим в авторитарные структуры, и мы не исповедуем высокомерие, зная мнение Бога", - сказала изданию один из адептов церкви.
Ритуальному употреблению конопли, по словам профессора Нью-Йоркского университета, более 3 тысяч лет.
Употребление каннабиса является неотъемлемой частью растафарианского культа, распространенного преимущественно на Ямайке и в Эфиопии.