Черногория обвинила Россию в разжигании информационной войны

Охлаждение в отношениях между двумя странами наступило 16 октября 2016 года

В Подгорице опровергли существование антироссийской истерии в стране и обвинили МИД РФ во вмешательстве во внутренние дела Черногории.

"Это просто манипуляция и информационная война, которую Москва ведет против Черногории", - идет речь в заявлении черногорского внешнеполитического ведомства в Facebook.

В Черногории полагают, что резкие высказывания российских дипломатов и главы МИД Сергея Лаврова в частности связаны с неодобрением курса Черногории на вступление в НАТО.

"Все решения о будущем нашей страны... будет принимать правительство и парламент Черногории, в соответствии с Конституцией и независимо от того, нравится это Москве или нет", - говорится в сообщении.

Отметим, охлаждение в отношениях между двумя странами наступило после сообщений о подготовке 16 октября 2016 года переворота в Черногории при поддержке кремлевских агентов влияния.

Напомним, феврале 2017-го прокурор Миливойе Катнич прямо обвинил власти России в подготовке госпереворота.