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В истории Великобритании вчерашняя пятница стала переломным днем

В истории Великобритании вчерашняя пятница стала переломным днем
Горняки шахты "Тауэр коллери" по окончании последней в ее истории смены \ Фото: epa/vostock-photo

Страна пережила 21 апреля вообще без угля

22.04.17 1055
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Великобритания прожила пятницу 21 апреля, не используя уголь для генерации электроэнергии.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС и данные национального оператора электроэнергии National Grid.

Этот день уже назвали переломным в истории государства.

Правительство Великобритании намерено к 2025 году закрыть последние электростанции, работающие на угле, чтобы сократить углеродосодержащие выбросы

В National Grid подчеркивают, что это первый такой день с момента начала промышленной революции.

При этом оператор электроэнергии отмечает, что уголь все равно остается одним из важнейших источников энергии.

Около половины произведенной вчера в Великобритании энергии пришлось на газ, четверть - на АЭС. Оставшаяся часть приходится на ветряные электростанции и станции, работающие на биотопливе, кроме того, часть необходимой стране электроэнергии была закуплена у соседей.

Напомним, Насалик хочет поменять российский антрацит на американский.

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