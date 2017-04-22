В истории Великобритании вчерашняя пятница стала переломным днем

Великобритания прожила пятницу 21 апреля, не используя уголь для генерации электроэнергии.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС и данные национального оператора электроэнергии National Grid.
Этот день уже назвали переломным в истории государства.
Правительство Великобритании намерено к 2025 году закрыть последние электростанции, работающие на угле, чтобы сократить углеродосодержащие выбросы
В National Grid подчеркивают, что это первый такой день с момента начала промышленной революции.
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При этом оператор электроэнергии отмечает, что уголь все равно остается одним из важнейших источников энергии.
Около половины произведенной вчера в Великобритании энергии пришлось на газ, четверть - на АЭС. Оставшаяся часть приходится на ветряные электростанции и станции, работающие на биотопливе, кроме того, часть необходимой стране электроэнергии была закуплена у соседей.
Напомним, Насалик хочет поменять российский антрацит на американский.