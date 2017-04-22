В истории Великобритании вчерашняя пятница стала переломным днем

Горняки шахты "Тауэр коллери" по окончании последней в ее истории смены \ Фото: epa/vostock-photo

Великобритания прожила пятницу 21 апреля, не используя уголь для генерации электроэнергии.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС и данные национального оператора электроэнергии National Grid.

Этот день уже назвали переломным в истории государства.

Правительство Великобритании намерено к 2025 году закрыть последние электростанции, работающие на угле, чтобы сократить углеродосодержащие выбросы

В National Grid подчеркивают, что это первый такой день с момента начала промышленной революции.

При этом оператор электроэнергии отмечает, что уголь все равно остается одним из важнейших источников энергии.

Около половины произведенной вчера в Великобритании энергии пришлось на газ, четверть - на АЭС. Оставшаяся часть приходится на ветряные электростанции и станции, работающие на биотопливе, кроме того, часть необходимой стране электроэнергии была закуплена у соседей.

Напомним, Насалик хочет поменять российский антрацит на американский.