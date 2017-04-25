Ученые нашли доказательства падения на Землю кометы 13 тыс. лет назад

Ученые среди каменных рельефов обнаружили свидетельства, которые подтверждают падение на Землю кометы около 13 тыс. лет назад, сообщает ZN,ua со ссылкой на The Telegraph.

По мнению исследователей, падение кометы повлекло за собой исчезновение шерстистых мамонтов.

В ходе исследования ученые проанализировали загадочные символы, которые были высечены на колоннах древнейшего храмового комплекса Гебекли-Тепе на юге Турции, возраст которого датируется по меньшей мере IX тысячелетием до нашей эры.

Исследователи предположили, что рисунки означают положение небесных тел и сравнили их с картой созвездий того времени. В результате было установлено, что около 10 950 года до нашей эры на Землю упала комета.

За этим событием последовал период, называемый Поздний Дриас, который отличался резким похолоданием. По мнению исследователей, эта эпоха сыграла главную роль в развитии человечества, стимулировав появление земледелия и поспособствовав становлению первых цивилизаций.