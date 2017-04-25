Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова назвал террористическую организацию "ЛНР" Лаосской республикой.
Инцидент произошел на совместной пресс-конференции главы МИД РФ и генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера.
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"Исходим из того, в расследовании должны участвовать наряду с СММ ОБСЕ и представители Контактной группы, и СЦКК, о котором я упомянул, и власти Украины и провозглашенной Лаосской, Луганской народной республики", - сказал Лавров, комментируя подрыв авто миссии ОБСЕ под Луганском.
Напомним, в августе 2016 года Лавров уже называл "ЛНР" Лаосской республикой. Тогда он комментировал покушение на главаря боевиков Игоря Плотницкого.