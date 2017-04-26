В Эстонию прибыли американские истребители пятого поколения

Ранее самолеты этого типа никогда не приземлялись вне авиабаз США

Во вторник, 25 апреля, на базе военно-воздушных сил в эстонском Эмари приземлились многофункциональные американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

Об этом сообщает Postimees.

На базу ВВС прибыли два новейших истребителя пятого поколения F-35 А Lightning II и сопровождающий их транспортно-заправочный самолет KC-13 Stratotanker.

"США продемонстрировали, что их новейший пятого поколения истребитель готов защищать небо Альянса", - заявил командующий ВВС Эстонии полковник Яак Тариен.

По словам Тариена, ранее истребители этого типа никогда не приземлялись вне авиабаз США.

"Это показывает, что усиление сотрудничества наших государств в сфере обороны повышает также и уровень нашей авиабазы Эмари", - сказал Тариен.

Истребители F-35 поступили на вооружение США всего два года назад и еще не использовались в боевых условиях. Во время полета из США в Эстонию самолеты дозаправлялись 10 раз.

Напомним, опытный образец нового РПГ представлен украинским военным.