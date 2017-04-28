Трамп выставил Южной Корее счет за размещение системы ПРО на 1 млд долларов

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы Южная Корея заплатила за систему ПРО, которую предоставляют США. Стоимость таких услуг он оценил в $1 млрд. Об этом Трамп заявил в интервью Reuters, передает УНИАН.

"Насчет системы THAAD (система ПРО, - ред.). Это около миллиарда долларов. Я сказал, почему мы платим? Почему мы платим миллиард долларов? Мы защищаем. Так почему мы платим миллиард долларов? Поэтому я проинформировал Южную Корею, что было бы уместно, если бы они заплатили. Никто не собирается этого делать. Так почему мы платим миллиард долларов? Эта система стоит миллиард. Это феноменально. Это самое невероятное оборудование, которое вы когда-либо видели – сбивает ракеты прямо в небе. И оно защищает их, я хочу защитить их. Мы собираемся защитить их. Но они должны заплатить за это, и они понимают это", - заявил Трам.

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Минобороны Южной Кореи в ответ на эти замечания сообщило, что существующее соглашение не изменялось. Сеул предоставляет землю для развертывания системы, в то время как Вашингтон оплачивает стоимость установки и эксплуатации системы.

Главный советник президента Южной Кореи по внешней политике заявил агентству, что требования Трампа невозможны, потому что управлять ПРО будут американские военные.

Ранее командующий силами США в Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Харрис выступил в защиту размещения современной системы ПРО в Южной Корее.

Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием "Ким все больше приближается к своей цели, а именно - применению ядерного оружия против американских городов".

США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.

В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.

Китай, который выступает основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин специально позвонил Трампу в воскресенье, 23 апреля, чтобы обсудить с ним этот вопрос, призвав избегать шагов, которые могли бы усилить напряженность.