Франция оштрафовала Facebook на €150 тыс. за сбор данных с пользователей

Соцсеть массово использует личные данные для адресной рекламы и следит за поисковыми запросами пользователей

Франция оштрафовала социальную сеть Facebook на 150 тыс. евро за сбор данных с пользователей сети. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по информационным технологиям и свободе Франции (CNIL), передает РБК-Украина.

"CNIL оштрафовала соцсеть Facebook на €150 тыс. по результатам выборочной проверки документов соцсети с целью контроля соблюдения закона о защите персональных данных пользователей после изменений в политике ​Facebook в 2015 году", - говорится в сообщении.

Согласно информации французской нацкомиссии, были обнаружены многочисленные нарушения закона. Например, Facebook массово использовал личные данные пользователей для адресной рекламы.

Кроме того, соцсеть следила за поисковыми запросами своих пользователей при помощи cookies, содержащих историю посещения сайтов и информацию о предпочтениях.

Ранее сообщалось, что в Facebook начали борьбу с распространением так называемого "порно из мести". В соцсети блокируют репосты интимных изображений людей, которые скачали без их согласия. Система определяет подобные фото и удаляет их. Нововведение будет функционировать Facebook, Messenger и Instagram.