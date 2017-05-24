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Главная » Мир » В Венесуэле закончились доллары

В Венесуэле закончились доллары

В Венесуэле закончились доллары
Венесуэла / Фото: varlamov.ru

Купить валюту можно только на аукционе

24.05.17 24
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В Венесуэле 25 мая запустят новую систему обмена валюты Dicom, которая будет работать на основе аукционов.

Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на министра экономики страны Рамона Лобо, передает УНИАН.

По словам Лобо, новая система обмена валюты позволит венесуэльцам приобрести иностранную валюту на сумму не более $500 за квартал и не более $2 тыс. за год.

Компании смогут приобретать иностранную валюту не более $400 тыс. за квартал и $1,2 млн за год.

Курс обмена валюты будет установлен "на пересечении спроса и предложения". Актуальной в этом случае будет последняя предложенная участниками аукциона ставка, пишет RNS.

"Каждый покупатель заплатит ту цену, которую вы ему предложите, а не установленную заранее", — прокомментировал Лобо.

Аукционы будут доступны всем гражданам и компаниям.

Предполагается, что аукционы на приобретение иностранной валюты будут двух типов — обычный и экстренный, для ситуаций, когда обменный курс будет сильно колебаться. Оба аукциона проводятся по одному и тому же принципу, но для экстренных будет использоваться первая предложенная участниками аукциона ставка.

Ранее о новой системе обмена валюты уже было известно. Президент страны Николас Мадуро объявил о ней еще в марте. По его словам, она призвана стабилизировать валютный рынок Венесуэлы.

Напомним, нынешнее бедственное положение страны – результат многолетней экономической политики правительства президента Николаса Мадуро.

На фоне экономического кризиса и диктаторских замашек президента в стране продолжаются массовые протесты.

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