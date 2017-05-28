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Главная » Мир » Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель

Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель

Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель
Ангела Меркель / Фото из открытых источников

Парижское соглашение настолько важно, что не должно быть никаких компромиссов

28.05.17 91
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дискуссия всех участников саммита относительно Парижского климатического соглашения проходила "крайне неудовлетворительно". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, в заявлении G7 говорится, что шесть из семи стран поддерживают Парижское климатическое соглашение от 2015 года, а США все еще "пересматривают свою политику в области изменения климата и в отношении Парижского климатического соглашения, поэтому не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам".

Меркель назвала переговоры по климату "неудовлетворительными", добавив, что "нет никаких признаков того, будут или нет США оставаться в Парижском соглашении".

Канцлер Германии заявила, что Парижское соглашение настолько важно, что не должно быть никаких компромиссов.

Президент США Дональд Трамп позже написал в своем Twitter, что примет окончательное решение относительно Парижского климатического соглашения на следующей неделе.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита в итальянском Таормине договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом.

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