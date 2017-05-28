Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель

Парижское соглашение настолько важно, что не должно быть никаких компромиссов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дискуссия всех участников саммита относительно Парижского климатического соглашения проходила "крайне неудовлетворительно". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, в заявлении G7 говорится, что шесть из семи стран поддерживают Парижское климатическое соглашение от 2015 года, а США все еще "пересматривают свою политику в области изменения климата и в отношении Парижского климатического соглашения, поэтому не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам".

Меркель назвала переговоры по климату "неудовлетворительными", добавив, что "нет никаких признаков того, будут или нет США оставаться в Парижском соглашении".

Канцлер Германии заявила, что Парижское соглашение настолько важно, что не должно быть никаких компромиссов.

Президент США Дональд Трамп позже написал в своем Twitter, что примет окончательное решение относительно Парижского климатического соглашения на следующей неделе.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2017 г.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита в итальянском Таормине договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом.