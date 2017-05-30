Россия обвинила ЕС в "визовом геноциде" крымчан

Жители оккупированного полуострова могут получать визы только в Украине

Россия обвинила Евросоюз в "визовом геноциде" жителей оккупированного Крыма, которые могут получать визы только в диппредставительствах в Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков, передает РИА "Новости".

"У нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему — прежде всего, этот визовой геноцид, который ввели против крымчан в Евросоюзе", — сказал он.

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Дипломат подчеркнул, что Москва ведет "тяжелые бои" с Брюсселем по этой проблематике.

Напомним, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз с 11 июня.