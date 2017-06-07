Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ

У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ

У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ
Алла Пугачева / Getty Images

О состоянии здоровья певицы рассказала ее дочь Кристина Орбакайте

07.06.17 2731
000

В конце мая российская певица Алла Пугачева обратилась к врачам НИИ Вишневского, чтобы проверить сосуды и сердце, ей была сделана коронарография - диагностика ишемической болезни.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Между тем, появилась информация о том, что Алле Пугачевой сделали стентирование. По словам близких, такие мысли действительно были.

"У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что Алекян Баграт Гегамович поставит маме ещё один стент в НИИ имени Вишневского. Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке)", - рассказала дочь Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте.

В то же время, по словам директора НИИ имени Вишневского, профессора и члена-корреспондента РАМН Ревишвили Амирана, оперативного вмешательства удалось избежать.

"Алле Борисовне мы сделали только диагностику. Все обошлось. Алла Борисовна уже уехала в отпуск с семьей. Пугачева была у нас в институте всего несколько часов. Стентирование Алле Борисовне мы не делали. У нее там все в порядке. Скорее всего, какой-то спазм был", - заявил он.

Как сообщалось, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Британские ученые заявили о пользе брака для здоровья человекаЗдоровеньки будем. Как украинцы относятся к реформе здравоохранения Ульяны СупрунОтбор на медицинские специальности вузов ужесточен, – Гриневич

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 190435
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 37417
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 1819
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1502
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 60037
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3024
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 7573
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 14687
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1371
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 6602
  1. Князев: Дорожная полиция начнет работать в сентябре 12384 / 13340
  2. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 5339 / 5900
  3. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 5028 / 37417
  4. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 3867 / 14687
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 3073 / 60037
  6. Появилось видео с рассказом единственной выжившей в тверской бойне 2551 / 2786
  7. У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ 2484 / 2731
  8. Стокгольмский казус Тимошенко. Что стоит за обвинениями экс-премьера в госизмене 2087 / 2285
  9. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 1819 / 1957
  10. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 1660 / 190435
  1. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 54 / 37417
  2. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 31 / 1957
  3. "Тайные тюрьмы" СБУ. Зачем Кабмин хочет легализировать СИЗО спецслужбы 23 / 1604
  4. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 21 / 5900
  5. Письмо деду. Украина – страна перемешанных наций и "понаехавших" 17 / 3223
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 16 / 1645
  7. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 15 / 11244
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 15 / 14687
  9. Традиционная школа учит молчать, обманывать и ненавидеть, — Алексей Греков 15 / 32918
  10. Один и не дома. Как сбывшаяся мечта Дональда Трампа превращается в мучение 14 / 1462
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.