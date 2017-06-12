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Главная » Мир » Конгресс собирается наказать Россию за попытку уничтожить демократию, - сенатор

Конгресс собирается наказать Россию за попытку уничтожить демократию, - сенатор

Конгресс собирается наказать Россию за попытку уничтожить демократию, - сенатор
Сенатор Линдси Грэм / Фото из открытых источников

Сенат планирует усилить санкции против РФ

12.06.17 76
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В ближайшее время Сенат США может принять закон, наказывающий Россию за вмешательство в выборы в США. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS.

"На этой неделе будет принят законопроект, наказывающий Россию за вмешательство в наши выборы. Они взломали сайт комитета Демократической партии. Письма мэра, это были россияне. Они поставляют оружие талибам, чтобы убивать американских солдат. Они вступили в сговор с Асадом, чтобы он мог сохранить свое химическое оружие", - заявил Грэм.

Сенатот считает, что Россия замешана в химических атаках режима Асада в Сирии.

Грэм выразил уверенность в том, что закон будет принят.

"Любой член Конгресса, который не хочет наказать Россию за то, что они сделали, предает демократию. И если президент не подпишет этот законопроект, чтобы наказать Россию, он предаст демократию", - считает республиканец.

При этом сенатор надеется, что Дональд Трамп подпишет этот законопроект. В противном случае, Грэм уверен, что в Сенате найдется достаточное количество голосов, чтобы преодолеть президентское вето.

"Я думаю, что он подпишет. И если он не подпишет его, мы собираемся преодолеть его вето. Господин президент, русские сделали это. Они делают все это по всему миру. Они поставляют оружие талибам, чтобы убивать наших солдат. Вы главнокомандующий. Вы должны противостоять России. Мы ни за что не пойдем на восстановление наших отношений с Россией, пока не накажем ее за попытку уничтожить демократию. И это начинается с увеличения санкций", - подчеркнул Грэм

Напомним, по словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, администрация Дональда Трампа привержена существующим санкциям против России и будет поддерживать их пока Москва полностью не выполнит свои обязательства для разрешения кризиса в Украине.

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