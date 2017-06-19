Россия будет продавать Египту вертолеты для "Мистралей"

Российская Федерация выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для вертолетоносцев "Мистраль". Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, передает Интерфакс.

"Мы с удовольствием можем констатировать, что Россия выиграла этот тендер", - заявил Шугаев.

Он подчеркнул, что сейчас будет проводится предконтрактная работа, в частности, будет согласовываться технический облик вертолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия грозится брать на прицел все самолеты коалиции в Сирии

Напомним, изначально Франция построила два вертолетоносца класса "Мистраль" для Москвы, однако после оккупации Крыма Россией, эти корабли были перепроданы Египту.

В начале августа 2015 года Россия и Франция договорились о разрыве заключенного в 2011 году контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль".

23 сентября 2015 года стало известно, что Египет договорился с Францией о покупке обоих кораблей.