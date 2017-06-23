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Главная » Мир » Польша оштрафует Газпром за поставки некачественного голубого топлива

Польша оштрафует Газпром за поставки некачественного голубого топлива

Польша оштрафует Газпром за поставки некачественного голубого топлива
Экспорт газа / Фото: Газпром

Наши соседи считают рискованным делом снабжение газом из России

23.06.17 162
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Польша наложит на российский Газпром штраф за поставки некачественного газа по Ямальскому газопроводу с 21 июня. Об этом заявил председатель польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, передает Укринформ.

"В этой связи PGNiG вынуждена будет наложить на Газпром штраф в соответствии с контрактом",- заявил Возняк.

По его словам, если снабжение газа для потребностей Польши будет возобновлено с 23 июня, то это не повлияет на отопительный сезон 2017-2018 годов. Однако если Россия и в дальнейшем будет транспортировать в Европу некачественный газ, то  PGNiG вынуждена будет брать газ для обеспечения потребностей страны из собственных резервуаров на юге страны. В таком случае необходимо будет возобновлять запасы.

Сейчас недостаток газа покрывается за счет использования запасов из резервуара "Могильный" в центре страны, а также приостановки наполнения резервуаров на юге Польши.

"Если перерыв продлится дольше, ты мы вынуждены будем изменить режим наполнения южных резервуаров",- констатировал Возняк.

Он подчеркнул, что российская сторона не проинформировала польских партнеров о причине транспортировки некачественного газа. По его словам, они могут быть разными, прежде всего техническими.

Председатель  PGNiG отметил, что российский газ из Ямальского газопровода и дальше без препятствий транспортируется в Европу и поступает на рынки. Он подчеркнул, что в Германии функционирует осушительная станция, что позволяет очищать голубое топливо от примесей.

В Польше такой станции нет, поскольку российская сторона выступила против этого на этапе строительства Ямальского газопровода.

Возняк заметил, что снабжение газом из России всегда является рискованным делом, поскольку могут возникнуть ситуации наподобие нынешней, или же Россия может закрыть с 2019 года газопровод, который проходит через Украину.

"Угроза является серьезной, поскольку после заявлений и планов Газпрома отказаться от украинского транзита в 2019 году оказывается, что вторая восточная нить, то есть Ямальский газопровод, по техническим причинам может просто не использоваться", - констатировал председатель PGNiG.

Возняк заявил, что следует рассмотреть возможность строительства в Польше осушительной станции, поскольку в будущем россияне вряд ли откажутся от полного прекращения эксплуатации Ямальского газопровода.

Напомним,  21 июня польский оператор Gaz-System S.A. временно приостановил закачку российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из-за низкого качества поставляемого топлива. По информации польских СМИ, в природном газе содержится слишком много воды, и у оператора трубопровода нет оборудования для ее удаления.

 

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