Польша оштрафует Газпром за поставки некачественного голубого топлива

Польша наложит на российский Газпром штраф за поставки некачественного газа по Ямальскому газопроводу с 21 июня. Об этом заявил председатель польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, передает Укринформ.

"В этой связи PGNiG вынуждена будет наложить на Газпром штраф в соответствии с контрактом",- заявил Возняк.

По его словам, если снабжение газа для потребностей Польши будет возобновлено с 23 июня, то это не повлияет на отопительный сезон 2017-2018 годов. Однако если Россия и в дальнейшем будет транспортировать в Европу некачественный газ, то PGNiG вынуждена будет брать газ для обеспечения потребностей страны из собственных резервуаров на юге страны. В таком случае необходимо будет возобновлять запасы.

Сейчас недостаток газа покрывается за счет использования запасов из резервуара "Могильный" в центре страны, а также приостановки наполнения резервуаров на юге Польши.

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"Если перерыв продлится дольше, ты мы вынуждены будем изменить режим наполнения южных резервуаров",- констатировал Возняк.

Он подчеркнул, что российская сторона не проинформировала польских партнеров о причине транспортировки некачественного газа. По его словам, они могут быть разными, прежде всего техническими.

Председатель PGNiG отметил, что российский газ из Ямальского газопровода и дальше без препятствий транспортируется в Европу и поступает на рынки. Он подчеркнул, что в Германии функционирует осушительная станция, что позволяет очищать голубое топливо от примесей.

В Польше такой станции нет, поскольку российская сторона выступила против этого на этапе строительства Ямальского газопровода.

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Возняк заметил, что снабжение газом из России всегда является рискованным делом, поскольку могут возникнуть ситуации наподобие нынешней, или же Россия может закрыть с 2019 года газопровод, который проходит через Украину.

"Угроза является серьезной, поскольку после заявлений и планов Газпрома отказаться от украинского транзита в 2019 году оказывается, что вторая восточная нить, то есть Ямальский газопровод, по техническим причинам может просто не использоваться", - констатировал председатель PGNiG.

Возняк заявил, что следует рассмотреть возможность строительства в Польше осушительной станции, поскольку в будущем россияне вряд ли откажутся от полного прекращения эксплуатации Ямальского газопровода.

Напомним, 21 июня польский оператор Gaz-System S.A. временно приостановил закачку российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из-за низкого качества поставляемого топлива. По информации польских СМИ, в природном газе содержится слишком много воды, и у оператора трубопровода нет оборудования для ее удаления.