В Стамбуле полиция разогнала гей-парад

В Стамбуле полиция разогнала активистов, которые пытались провести гей-парад в Стамбуле, несмотря на официальный запрет. Об этом сообщает DW.

"Для разгона активистов, которые пытаются провести акцию, несмотря на запрет, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Работники правоохранительных органов заранее организовали кордоны возле центральной площади Таксим, где планировалось проведение марша. Вход на пешеходную улицу Истикляль также ограничили для людей, которых подозревали в причастности к гей-параду.

Журналисты с места событий сообщали, что полиция даже заставила прохожего снять футболку с надписью Pride - "гордость".

Столкновение с полицией произошло в соседнем районе Джихангир, где около сотни протестующих били в барабаны со слоганами: "Не молчи, громко кричи - геи существуют!".

СМИ сообщает о не менее четырех задержанных вблизи площади Таксим.

Напомним, гей-прайд в Стамбуле запрещают уже третий год подряд. В этот раз парад запретили из соображений безопасности, поскольку ультранационалистические группы угрожали заблокировать событие.