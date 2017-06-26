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Главная » Мир » Видео Ведущего прогноза погоды в прямом эфире сдуло ветром

Видео Ведущего прогноза погоды в прямом эфире сдуло ветром

<span class="label red">Видео</span> Ведущего прогноза погоды в прямом эфире сдуло ветром
Фото: Deric Ó hArtagáinTV3‏ / Twitter

"Мать-природа снова побеждает!", − отметил он в подписи к ролику

26.06.17 653
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На ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.

Курьез произошел 23 июня в эфире утренней программы на канале TV3. Во время включения Хартиганг держал в руках большой зонт. Неожиданный порыв ветра унес ведущего в сторону.

Спустя несколько секунд мужчина вернулся в кадр, однако его зонт оказался сломан.

"Мать-природа снова побеждает!", − отметил он в подписи к ролику, который выложил в YouTube.

Напомним, языковые квоты на телевидении заработают 13 октября.

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