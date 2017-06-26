"Мать-природа снова побеждает!", − отметил он в подписи к ролику

На ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.

Курьез произошел 23 июня в эфире утренней программы на канале TV3. Во время включения Хартиганг держал в руках большой зонт. Неожиданный порыв ветра унес ведущего в сторону.

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Спустя несколько секунд мужчина вернулся в кадр, однако его зонт оказался сломан.

"Мать-природа снова побеждает!", − отметил он в подписи к ролику, который выложил в YouTube.

Напомним, языковые квоты на телевидении заработают 13 октября.