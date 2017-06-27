В России примут закон по запрету обхода блокировок сайтов и соцсетей

Инструкция опубликована на неофициальном канале команды Telegram.

"В планах Роскомнадзора (и не только) устроить армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение и включила в функционал поддержку соединения с прокси-серверами на основе протокола SOCKS5",— сообщила команда Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посещаемость украинского сегмента российских соцсетей заметно снизилась

SOCKS5 предлагается включить как можно быстрее — до начала блокировки. Как утверждается в инструкции, опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении.

"Как все-таки сохранить доступ к Telegram после того, как мессенджер заблокируют в России? В первую очередь включите SOCKS5 до начала блокировки. Если вы по каким-то причинам не успеете это сделать, то придется туго, т.к. из российских Google Play и AppStore, клиенты Telegram, скорее всего, исчезнут. Здесь помогут Vpn и Tor, через которые можно будет скачать Telegram в американских магазинах. Но не обольщайтесь — впереди закон по запрету средств обхода блокировок, принятый в первом чтении в Госдуме РФ. Совет: в настройках Android разрешите скачивание обновлений не из официального магазина, и скачайте обновление Telegram с сайта мессенджера https://telegram.org", - отмечается в сообщении.

Напомним, в России объявили войну Telegram.