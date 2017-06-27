В России примут закон по запрету обхода блокировок сайтов и соцсетей

Опубликована инструкция "Как активировать SOCKS5 в Telegram".
В ней описывается способ обхода возможной блокировки мессенджера, который основан на применении сетевого протокола SOCKS5.
Инструкция опубликована на неофициальном канале команды Telegram.
"В планах Роскомнадзора (и не только) устроить армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение и включила в функционал поддержку соединения с прокси-серверами на основе протокола SOCKS5",— сообщила команда Telegram.
SOCKS5 предлагается включить как можно быстрее — до начала блокировки. Как утверждается в инструкции, опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении.
"Как все-таки сохранить доступ к Telegram после того, как мессенджер заблокируют в России? В первую очередь включите SOCKS5 до начала блокировки. Если вы по каким-то причинам не успеете это сделать, то придется туго, т.к. из российских Google Play и AppStore, клиенты Telegram, скорее всего, исчезнут. Здесь помогут Vpn и Tor, через которые можно будет скачать Telegram в американских магазинах. Но не обольщайтесь — впереди закон по запрету средств обхода блокировок, принятый в первом чтении в Госдуме РФ. Совет: в настройках Android разрешите скачивание обновлений не из официального магазина, и скачайте обновление Telegram с сайта мессенджера https://telegram.org", - отмечается в сообщении.
Напомним, в России объявили войну Telegram.