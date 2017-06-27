Навальный включен в список самых влиятельных блогеров мира

Американский еженедельник Time внес российского оппозиционера Алексея Навального в список самых влиятельных людей в интернете.

Об этом сообщает ВВС.

В Топ-25 также значится и президент США Дональд Трамп.

В этом году Алексей Навальный - единственный россиянин в этом списке.

"В стране, где практически все средства массовой информации находятся под контролем государства, активист российской оппозиции использовал YouTube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля. У его канала более миллиона подписчиков, а видеоролики, в которых он продемонстрировал доказательства коррупции в правительстве, в этом году спровоцировали волну протестов против властей", - объясняют свой выбор редакторы журнала.

В Time также попали английская писательница Джоан Роулинг, поп-звезды Кэти Перри и Рианна, а также девочка-блогер из сирийского Алеппо Бана Алебед.

Напомним, Навальному официально отказали в гипотетической возможности стать президентом РФ.