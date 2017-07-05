Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком

В водах нашей планеты находится около 5,25 триллионов частиц мусора.

Такой вывод в ходе 24 экспедиций сделали новозеландские исследователи, которые создали интерактивную карту мира, иллюстрирующую количество пластиковых отходов.

Об этом говорится на сайте проекта Dumpark.

Общая масса пластика в океанах составляет около 268 тысяч тонн. Если посмотреть на карту, то каждая белая точка представляет собой 20 кг пластика.

Отмечается, что наиболее загрязненной является северная часть Тихого океана. Самыми чистыми стали южная часть Атлантического океана и Средиземное море.

Авторы карты хотят таким образом привлечь внимание к проблеме плавающего пластика в водах Земли.

Ранее австралийские серферы Пот Сеглински и Эндрю Тертон придумали, как бороться с мусором в океане. Они изобрели плавающие мусорные баки. Устройство, которое они назвали Seabin, погружается в воду. Насос создает водоворот в контейнере, который собирает отходы, плавающие в воде. Это полиэтилен, пластик и другой мусор, который люди выбрасывают в океан. Ученые подсчитали, что каждый год на берег выносит 4-12 миллионов тонн пластика.