СМИ: Официальный визит Трампа в Великобританию перенесли на 2018 год

Но на свои поля для гольфа в Шотландии президент США может слетать в любое время

Официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию отложили до следующего года. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве, передает Европейская правда.

Впрочем, по данным источников, Трамп может приехать в Британию с неофициальным визитом значительно раньше, чем 2018 года, ведь он обладает двумя полями для гольфа в Шотландии.

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Также телеканал отмечает, что сроки визита Трампа в Великобританию могут зависеть от продолжительности каденции главы британского правительства Терезы Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила Дональда Трампа в страну в ходе своей поездки в Вашингтон в январе 2017 года. При этом общественность Соединенного королевства сразу негативно отреагировала на токе предложение. В Британии собрали 1,8 млн подписей под петицией против государственного визита Трампа и его аудиенции с королевой Елизаветой ІІ.