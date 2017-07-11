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Главная » Мир » Трамп поскандалил с дочерью Клинтон из-за своей дочери
Трамп поскандалил с дочерью Клинтон из-за своей дочери
Иванка Трамп на саммите G20 / Фото: globallookpress.com

Трамп поскандалил с дочерью Клинтон из-за своей дочери

Предмет спора – статус Иванки Трамп на саммите G20

11.07.17 1531
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Дональд Трамп и бывшая "первая дочь" США Челси Клинтон обменялись колкостями в Twitter о правомерности решения президента США уступить на время свое место рядом с лидерами других государств на саммите G20 своей дочери Иванке, передает "Русская служба BBC".

Утром в понедельник, 11 июля, Дональд Трамп написал в Twitter: "Я попросил Иванку подержать место. Это совершенно стандартно. Ангела М согласна!". В следующем твите он добавил: "Если бы Челси Клинтон попросили подержать место матери, пока ее мать сдает нашу страну, то фейковые новости разразились бы криками: "Челси - в президенты!".

Челси Клинтон, которой было 12 лет, когда ее отец стал президентом США, ответила: "Доброе утро, господин президент. Ни моя мать, ни мой отец никогда бы не попросили меня об этом. Вы сдавали нашу страну? Надеюсь, нет".

8 июля Иванка Трамп ненадолго заняла место отца во время одного из заседаний на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Это произошло, когда Трамп покинул заседание, посвященное Африке, чтобы провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Заняв место отца, Иванка Трамп оказалась рядом с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отмечают СМИ, этот случай можно назвать беспрецедентным, поскольку подобной ситуации в истории саммитов G20 не было. Иванка Трамп, у которой есть свой рабочий кабинет в Белом доме, является официальной советницей своего отца. Однако в случае, если лидер страны вынужден отсутствовать на одном из заседаний G20, его место обычно занимает должностное лицо более высокого ранга.

Поступок Иванки Трамп и ее отца вызвал негодование пользователей социальных сетей, посчитавших, что она не внесла сколько-нибудь заметного вклада в дискуссию о проблемах здравоохранения и миграции в Африке. Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что твит Трампа не был атакой на Клинтонов, а скорее "это был ответ на возмутительное нападение на старшего советника Белого дома".

"Если бы у нее была другая фамилия, я думаю, ее бы постоянно восхваляли, а не нападали на нее", - добавила Сандерс, подчеркнув, что она считает, что "мы должны гордиться госпожой Трамп".

Несмотря на политическое соперничество их семей, Челси Клинтон и Иванка Трамп, которым соответственно 37 и 35 лет, ранее говорили, что они "очень хорошие друзья". С тех пор как ее мать проиграла президентские выборы в 2016 году, Челси Клинтон часто критикует в социальных сетях нынешнего президента США и политику его администрации. В свою очередь, Трамп в прошлом месяце опубликовал целую серию постов в Twitter с обвинениями семьи Клинтон в неуместных связях с Россией.

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