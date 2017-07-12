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Главная » Мир » Самой красивой женщиной Австрии стала украинка

Самой красивой женщиной Австрии стала украинка

Самой красивой женщиной Австрии стала украинка
Фото: Instagram Инги Малик

Инга Малик (Токарчук) получила титул "Миссис Австрия Вселенная-2017"

12.07.17 324
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В этом году на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная-2017" будут аж две украинки,  одна из них будет представлять Австрию.

Об этом сообщает "TaблоID".

Как отмечается, уроженка Украины Инга Малик (Токарчук) получила титул "Миссис Австрия Вселенная-2017", и уже в конце августа поедет в Южную Африку на международный конкурс.

Украинка последние годы после замужества живет в Австрии охотно вспоминает детство и юность, которые она провела на родине.

"Я родилась в Украине. Вспоминаю свое детство как прекрасное время, которое я прожила в окружении любящих родителей. Всегда относилась к ним с уважением и училась в школе на отлично. Я была очень активным ребенком, посещая различные кружки и секции: гимнастика, театральный кружок и бальные танцы. Спорт всегда играл большую роль в моей жизни ", - рассказала она.

После окончания школы она изучала юриспруденцию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Впоследствии встретила будущего мужа.

"После замужества моя жизнь кардинально изменилась. Семейные ценности стали главным смыслом моей жизни. Сегодня я - счастливая мать обожаемых детей. Елизавете 3 года, а Софии уже 7", - сказала Инга.

Сейчас украинка получает второе образование в Венском университете.

Напомним, Фокус разбирался в 10 вещах, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет.

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