Вероятный новый глава ФБР Кристофер Рэй в среду, 12 июля, пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Голос Америки.

Во время сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Рэя относительно обвинений о вмешательстве Украины в ходе избирательной кампании 2016 в США, которые в начале 2017 года появились на страницах издания Politico. В ответ потенциальный глава ФБР заявил, что ему об этом ничего неизвестно, но "для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы".

"Я с удовольствием возьмусь за это", - добавил Рэй.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на обвинения о вмешательстве России в выборы США в пользу Трампа, заявила, что заговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплен большим количеством доказательств.

"Если и есть какие-то доказательства сговора во время прошлых президентских выборов в США, то это - доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины", - заявила она.

Издание напоминает, что в статье "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой", напечатанной в январе 2017-го года, журналист Кеннет Фогель, ссылаясь на слова бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, заявил, что посольство, якобы, тесно сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией США, помогая ей собирать изобличающие материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Посольство Украины в США, в свою очередь, заявляет, что никоим образом не сотрудничало с национальным комитетом Демократической партии для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах президента США или членов их команд.