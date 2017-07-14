СМИ: Турция купит российские ракетные комплексы С-400 за 2,5 млрд долларов

Всего Анкара планирует получить четыре батареи

Турция согласилась заплатить $2,5 млрд за приобретение российской системы противоракетной обороны С-400. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Предварительное соглашение предусматривает, что Турция получит две батареи С-400 от России в течение следующего года, а затем выпустит еще две в Турции.

Представитель Рособоронэкспорта заявил, что не может комментировать детали соглашения с Турцией.

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Посол Турции в РФ Хюссейин Дириоз, в свою очередь, сообщил о прогрессе в вопросе поставок Анкаре российских комплексов С-400, передает РИА Новости.

"Прогресс есть. Технические консультации продвигаются в положительном направлении, контакты продолжаются", - отметил он.

Напомним, Турция ранее достигла договоренности о покупке системы противоракетной обороны в Китае, но вынуждена была отказаться от нее из-за недовольствия НАТО.

ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые цели.