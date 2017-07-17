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Главная » Мир » Видео Disney показал, как снимаются "Звездные войны"
<span class="label red">Видео</span> Disney показал, как снимаются "Звездные войны"
oformi.net

Видео Disney показал, как снимаются "Звездные войны"

В ролике показан процесс создания декораций, костюмов и космических созданий, а также фрагменты репетиций, съемок и мини-интервью с ключевыми актерами

17.07.17 19
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Компания Disney опубликовала видео с отрывками из закадровых сцен со съемок фильма "Звездные войны: Последние джедаи".

Ролик опубликован на канале "Star Wars" в Youtube, сообщает ua.112.ua.

В ролике показан процесс создания декораций, костюмов и космических созданий, а также фрагменты репетиций, съемок и мини-интервью с ключевыми актерами.

А на странице "Звездных войн" в Facebook показали, какими будут постеры к фильму.

Ранее на выставке D23 Expo 2017 показали первые кадры макетов будущего тематического парка Disney Land, который будет посвящен "Звездным войнам". Откроется парк в американском городе Анахайм. С помощью новых аттракционов каждый желающий сможет попробовать себя в качестве пилота Millennium Falcon или на время стать Штурмовиком.

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