В ролике показан процесс создания декораций, костюмов и космических созданий, а также фрагменты репетиций, съемок и мини-интервью с ключевыми актерами

Компания Disney опубликовала видео с отрывками из закадровых сцен со съемок фильма "Звездные войны: Последние джедаи".

Ролик опубликован на канале "Star Wars" в Youtube, сообщает ua.112.ua.

В ролике показан процесс создания декораций, костюмов и космических созданий, а также фрагменты репетиций, съемок и мини-интервью с ключевыми актерами.

А на странице "Звездных войн" в Facebook показали, какими будут постеры к фильму.

Ранее на выставке D23 Expo 2017 показали первые кадры макетов будущего тематического парка Disney Land, который будет посвящен "Звездным войнам". Откроется парк в американском городе Анахайм. С помощью новых аттракционов каждый желающий сможет попробовать себя в качестве пилота Millennium Falcon или на время стать Штурмовиком.