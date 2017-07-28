С ним не соскучишься. Почему обстановка в Белом доме все больше напоминает сумасшедший дом

Сторонники с тоской, а противники со злой радостью наблюдают, как непрерывно капающие — по-английски: drip-drip-drip — всё новые разоблачения неумолимо подтачивают и без того сомнительный авторитет Дональда Трампа. Даже те, кто испытывает к нему симпатию, всё больше убеждаются: управлять страной — не его. Проведённый специально к полугодовщине пребывания 45-го президента на посту опрос ABC News/Washington Post показал: лишь 36% американцев позитивно оценили его работу за этот срок, 58% заявили, что им совсем не понравилось. Это рекордный провал по первым шести месяцам правления для главы Белого дома за последние семьдесят лет, когда делались замеры. Впереди ещё долгих три с половиной года, и совсем не факт, что этот срок Трампу удастся отбыть до конца.

С Путиным по душам

Предыдущий материал Фокуса был посвящён первой встрече Трампа и Путина во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге. Полторы недели спустя вдруг стало известно, что в тот же день, 7 июля, президенты России и США имели ещё один продолжительный разговор. И проблема в том, что никто не может с точностью сказать, о чём в этот раз говорили Путин и Трамп. Вернее, сказать могут, а веры словам — ноль.

Это был приём, устроенный немецкой стороной главам официальных делегаций и их супругам. Российский и американский президенты были рассажены поодаль друг от друга, рядом с Трампом посадили супругу японского премьера Синдзо Абэ Акиэ, а с Путиным — жену Трампа Меланию. Президент США, говорят, за пару часов словом не обмолвился с японкой, сидел сыч сычом. Потом он якобы объяснял это тем, что она не знает английского. В Японии же известно, что Акиэ прекрасно владеет английским, и там острят, дескать, жена премьера специально скрывала это знание, чтобы не мучиться разговором с этим ужасным Трампом.

Трамп много и регулярно смотрит телевизор и реагирует на телевизионные месседжи. Главное, правильно и вовремя их запускать

Зато тот использовал предлог — подойти к Мелании, чтобы затеять беседу с Путиным. Эта беседа и заняла около часа, почти всё остальное время приёма, многовато для простого обмена любезностями. Самая же большая проблема, что в разговоре участвовал, кроме президентов, только российский переводчик и никого с американской стороны. Такая ситуация недопустима в принципе, поскольку позволяет русским придумать и вкинуть в информпространство что угодно по поводу этой беседы, и опровергнуть будет невозможно. Она тем более недопустима, поскольку отношения Трампа с Путиным и русскими вообще остаются под большим вопросом, а во время майского приёма в Овальном кабинете министра Лаврова и посла Кисляка президент умудрился рассказать им совершенно секретную информацию, поставившую под угрозу жизнь израильского разведчика, внедрённого в ИГИЛ. Как такого оставлять без присмотра с Путиным, порождением КГБ?

Когда у Дональда Трампа спросили, о чём шла речь, тот пожал плечами: "Об усыновлении".

Дональд-сын и усыновление

9 июля появилась сенсационная информация о том, что год назад, 9 июня 2016 года, старший сын Трампа Дональд Трамп — младший, зять Джаред Кушнер и глава избирательной кампании Пол Манафорт встречались с представительницей российских властей Натальей Весельницкой. После всех многократных уверений, что никогда никаких сомнительных встреч у представителей штаба избирательной кампании Трампа с русскими не было, появилось чёткое подтверждение: ещё как были. Тогда-то и прозвучало первое заявление Трампа-младшего, что предметом разговора было всего лишь усыновление.

А тут нужно пояснить. США в 2010 году ввели против России санкции из-за дела Магнитского: российский юрист, сотрудник американской фирмы, разоблачил схемы многомиллионного воровства бюджетных средств, был посажен в тюрьму, где скончался. В ответ на эти санкции в России запретили американским гражданам усыновлять российских детей (так называемый закон Димы Яковлева). Наталья Весельницкая представляла в американском суде интересы Дениса Кацыва — сына вице-президента "Российских железных дорог". Его фирма попала под американское расследование по делу Магнитского. Поэтому говорим "усыновление" — подразумеваем "санкции", то есть лоббирование их отмены.

Ещё интереснее стало, когда выяснилось, что устроивший встречу людей Трампа с Весельницкой продюсер Роберт Голдстоун обещал, что русские передадут компрометирующие Хиллари Клинтон документы и что за этим стоит некий российский "коронный прокурор", считающий нужным помочь Трампу в его борьбе за президентство. За "коронным прокурором" просматривался генпрокурор РФ Юрий Чайка, фигура весьма близкая к Путину. И именно возможность получить компромат на конкурентку отца заставила Трампа-младшего немедленно откликнуться на предложение о встрече: I love it!

Тоже Трампы. Эрик и Дональд – сыновья от брака Трампа с чешской моделью Иваной Зельничковой

Не менее прекрасно то, что Джаред Кушнер, в отличие от сына Трампа и его бывшего руководителя кампании, получивший высокий пост старшего советника президента, ни разу не упомянул об этой встрече в соответствующих документах при оформлении допуска к государственной тайне. Сейчас он это объясняет тем, что его помощник ошибся и отправил по инстанциям не до конца заполненные формы. А сама встреча якобы была неинтересной, и никаких материалов на Клинтон им не дали. Убедительно, правда?

Проклятые нервы

Все эти изумительные истории всплывают на фоне, мягко говоря, нездоровой обстановки в Белом доме и руководстве страны в целом. Как известно, рекорд пребывания на посту поставил советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, проработавший 24 дня и уволенный из-за вранья по поводу тех же контактов с русскими. Грандиозный скандал вызвала отставка директора ФБР Джеймса Коми за то, что тот не выказал должной лояльности Трампу. Сейчас последовала отставка президентского спикера Шона Спайсера, который не согласился с назначением нового директора Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, — притом, что прежний директор Майкл Дубке проработал всего ничего, с марта по май. Ответственным за подбор кадров в Белом доме Райнсом Прибусом босс давно недоволен. Но он вообще сейчас ничем и никем не доволен и сменил даже ведущего юриста, который защищает его личные интересы в бушующих скандалах: место Марка Казовица занял Джон Дауд.

Трамп в последнее время несколько раз выразил открытые претензии генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, взявшему самоотвод от участия в расследовании "русского дела" из-за конфликта интересов: авторитетный сенатор был одной из центральных фигур в штабе Трампа. В США сейчас размышляют о том, что отставка Сешнса позволила бы президенту назначить на пост генпрокурора фигуру, способную остановить расследование "русского дела": генпрокурор, он же глава министерства юстиции, по должности курирует такие расследования. Новый прокурор имеет все формальные права, например, уволить специального прокурора Боба Мюллера.

Президенту ужасно не нравится, что Мюллер активно интересуется финансовой империей Трампа, пытаясь найти там нити, уводящие к русским. Но если последует увольнение спецпрокурора, это будет совсем уже откровенно напоминать попытки Ричарда Никсона развалить дело против себя, жуткий скандал даже на фоне имеющейся кучи скандалов и всё всплывающих новых. Так, стало известно о перехвате спецслужбами разговора уже бывшего российского посла Сергея Кисляка с другим российским контактом об обстоятельной встрече с тем же Сешнсом, хотя тот категорически отрицал такие контакты на сенатских слушаниях.

Овальный кабинет из святая святых Белого дома превратился в проходной двор. Любое совещание может быть запросто прервано каким-то сотрудником, заглянувшим в дверь кабинета

В начале месяца подал в отставку глава федерального Управления по этике правительства США Уолтер Шауб, не доработав шести месяцев до положенного десятилетнего срока. По его словам, он никогда не сталкивался с таким числом конфликтов интересов, как в нынешней администрации. Трамп и этика малосовместимы.

Из самого свежего: по данным источников CNN из ближнего круга госсекретаря Рекса Тиллерсона, тот не находит общего языка с Трампом и в разговорах с друзьями выражает сомнения, что удастся проработать во главе международного ведомства больше года. Одновременно усиливается взаимное недоверие среди разных групп в Белом доме, в частности, генералов Макмастера и Мэттиса — глав Совета национальной безопасности и Пентагона, с одной стороны, и советником президента по стратегическим вопросам Стивом Бэнноном.

Всё это в свою очередь подогревает всеобщую нервозность и поиск козлов отпущения. Здесь же кроется и причина многочисленных утечек информации: как заметила журналистка Мэгги Хаберман, эксперт по политическим нравам Вашингтона, такими контактами с "внешним" миром обитатели мира Дональда Трампа пытаются хоть как-то удержать уплывающие связи с реальностью.

"Вы меня за ребёнка держите?!"

Корреспондент Bloomberg Businessweek Джошуа Грин в своей книге "Сделка с дьяволом" рассказал забавные обстоятельства отставки Пола Манафорта с позиции руководителя избирательной кампании Дональда Трампа. 14 августа 2016 года в New York Times вышла статья, в которой рассказывалось, что команда Трампа пришла к выводу: достучаться до шефа, донести до него какую-то мысль куда проще не в беседе с глазу на глаз, а с помощью телевизора. Трамп много и регулярно смотрит телевизор и реагирует на телевизионные месседжи. Главное, правильно и вовремя их запускать.

Прочитав статью, Трамп разъярился: "Вы думаете, вам нужно ходить на ТВ, чтобы поговорить со мной? Вы меня держите за ребёнка! Я для вас ребёнок? Я сижу как маленький ребёнок, смотрю телевизор, и вы разговариваете со мной? Я грёбаный ребёнок, Пол?!" Манафорт был уволен. Но изменился ли Трамп?

Мэгги Хаберман говорит, что он по-прежнему много смотрит телевизор, а Овальный кабинет, где президент проводит десятки встреч за день, из святая святых Белого дома превратился в проходной двор. Любое совещание может быть запросто прервано каким-то сотрудником, заглянувшим в дверь кабинета, люди непрерывно заходят и выходят.

Наверное, частной компанией можно управлять, создав обстановку сумасшедшего дома. А если этот дом Белый и управлять нужно ни много ни мало — Америкой?