Теракт на борту самолета предотвращен в Австралии

Полиция Сиднея предотвратила террористический акт на борту самолета.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на австралийский телеканал 9news.
По словам премьер-министра Малкольма Тернбулла, в аэропорту Сиднея были усилены меры безопасности с четверга из-за заговора злоумышленников.
В субботу федеральная полиция Австралии, полиция штата Новый Южный Уэльс и служба безопасности и разведки Австралии провели крупную антитеррористическую операцию.
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В ходе рейдов в ряде районов Сиднея были задержаны четыре человека, которые готовили теракт. Полиция провела обыски и изъяла большой объем материалов.
Семью, членов которой арестовала полиция, соседи называют "прекрасными людьми".
Австралийский комиссар федеральной полиции Эндрю Колвин отметил, что террористы хотели использовать на борту самолета "импровизированное взрывное устройство".
Напомним, Москва обжаловала решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане.