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Главная » Мир » В независимых профсоюзах Беларуси прошли массовые обыски

В независимых профсоюзах Беларуси прошли массовые обыски

В независимых профсоюзах Беларуси прошли массовые обыски
Иллюстративное фото

Комитет госконтроля РБ сообщает о возбуждении уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

03.08.17 21
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По всей Беларуси прошли обыски в офисах независимых профсоюзов работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) по делу об уклонении от уплаты налогов и незаконном получении средств из-за границы.

Об этом сообщает русская редакция ВВС.

Обыск в профсоюзном офисе в Минске длился около 6 часов, конфискованы компьютеры, жесткие диски, документы.

По сообщениям правозащитников и очевидцев, обыскам подверглись также квартиры лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича, главного бухгалтера Игоря Комлика и бывшего редактора сайта praca-by.info Натальи Пичужкиной.

Отмечается, что независимые профсоюзы были активными участниками и катализаторами протестов, вспыхнувших прошедшей весной в городах Беларуси против так называемого "налога на тунеядство".

Комитет госконтроля Беларуси сообщает о возбуждении уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В сообщении Комитета утверждается, что руководители попавшего под расследование финансовых органов профсоюза "с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств (речь идет о сотнях тысяч долларов США). При этом должностные лица профсоюза нарушили требование Национального банка Республики Беларусь о необходимости получения специального разрешения на открытие счетов за рубежом", - подчеркивает госконтроль РБ.

Полученные за рубежом деньги обналичивались и перевозились в Беларусь, "для чего данные должностные лица регулярно выезжали за пределы страны".

За это в Беларуси предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет. Возможна конфискация имущества и запрет на виды деятельности или должности.

Напомним, Беларусь, формируя нацрезервы, будет учитывать юань, а не рубль.

 
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