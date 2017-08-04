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Главная » Мир » Евросоюз расширил санкции против РФ из-за скандала с турбинами Siemens

Евросоюз расширил санкции против РФ из-за скандала с турбинами Siemens

Евросоюз расширил санкции против РФ из-за скандала с турбинами Siemens
Фото: censor.net.ua

Новые ограничения коснуться трех россиян и трех компаний

04.08.17 28
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Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в оккупированный Крым. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает РБК-Украина.

В санкционный список внесли трех россиян и три компании, которые принимали участие в поставке газовых турбин Siemens на оккупированный полуостров. Под санкции попала компания, которая приобрела турбины, нынешний владелец турбин, а также компания, которая специализируется на системах управления и связи для электростанций, в том числе в Севастополе и Симферополе.

"Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки, которые теперь будут применяться к 153 лицам и 40 субъектам. Эти меры были введены в марте 2014 года и были продлены в марте 2017 года до 15 сентября 2017 года", - отметили в ЕС.

В сообщении пояснили, что в рамках непризнания аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе. По мнению ЕС, создание независимого энергоснабжения Крыма поддерживает его "отделение", подрывая территориальную целостность Украины.

Также в ЕС отметили, что изначально Siemens продала турбины для использования на территории Российской Федерации, а последующая передача их в Крым нарушила договорные положения.

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