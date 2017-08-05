ФБР заподозрила Россию в распространении фейковых новостей перед выборами

В Twitter и Facebook публиковали вирусные "новости", многие из которых содержали негативные ложные заявления о Хиллари Клинтон

Федеральное бюро расследований США считает, что некоторые учетные записи в соцсетях, через которые распространялись фейковые новости во время президентской избирательной кампании в США, были частью российской кампании по дезинформации. Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на CNN.

За месяцы до выборов президента США Twitter и Facebook стали площадкой для распространения вирусных "новостей" про заговоры и мистификации, многие из которых содержали негативные ложные заявления о Хиллари Клинтон.

ФБР осуществляло мониторинг соцсетей в день выборов прошлого года, пытаясь отследить вероятную российскую дезинформацию с использованием фальшивых новостей.

Аналитики ФБР обнаружили, что некоторые учетные записи пользователей соцсетей, которые стояли за распространением фейковых новостей, были иностранными и пришли к выводу, что по крайней мере некоторые из них были частью российской дезинформационной кампании, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.