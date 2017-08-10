На выходных украинцы увидят "метеоритный дождь"

Одно из самых красивых и самых известных явлений ночного неба Северного полушария – метеорный поток Персеиды – достигнет пика интенсивности 12 – 14 августа.

Персеиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и многочисленным метеорным потоком, который достигает своего максимума каждый год в августе.

В течение пика число метеоров, сгорающих в атмосфере, может достигать в среднем численности от 80 до 120 за час, передает Science Ukraine.

В этом году из-за яркой Луны видимость для наблюдателей будет приближаться к 40 или 50 метеоров в час, однако это должно быть очень зрелищным. Такое количество метеорных частиц, которое ожидается в этом году, является типичным. И если бы не лунный свет, то это число могло бы вырасти до 80-100 метеоров/час.

В 2017 фактический пик метеоритного дождя начнется около 20:00 по Киеву. В ночь на воскресенье, начиная с 20 часов, количество метеоров, которые можно будет увидеть визуально, постепенно будет расти.

Ночь накануне (пятница) и после пика (воскресенье) также будут богаты на метеоры.

Яркое лунное сияние несколько поглотит вспышки не слишком ярких частиц потока Персеид. Однако этот поток будет включать и болиды – крупные огненно-яркие метеоритные тела, оставляющие за собой яркие следы в атмосфере раскаленных газов разного цвета, которые Луна точно не помешает увидеть.