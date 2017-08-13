Бывший зять Манафорта передал следователям документы на тестя, - СМИ

Бывший зять Пола Манафорта - Джеффри Йохай встречался со следователями и передал документы по делу о возможном отмывании денег и налоговых нарушениях Манафота во время сотрудничества с Партией регионов Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники, передают мировые СМИ.

"Как сообщают источники, министерство юстиции добивается сотрудничества в рамках федерального расследования по Манафорту за возможное отмывание денег или налоговые нарушения в его деловых отношениях с пророссийскими партиями в Украине", - пишет издание.

У самого же Манафорта отказались комментировать это дело.

Напомним, ранее агенты ФБР изъяли документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолога беглого президента Украины Виктора Януковича. Следственные действия в доме в штате Вирджиния является частью расследования специального прокурора относительно возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

