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Главная » Мир » Сербия отказывается от прежней позиции по Косово

Сербия отказывается от прежней позиции по Косово

Сербия отказывается от прежней позиции по Косово
Иллюстративное фото

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14.08.17 82
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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич представил план разделения Косово, который, по его мнению, разрешит конфликтную ситуацию вокруг этой бывшей сербской провинции.

Северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, должна отделиться и перейти в подчинение Сербии, говорится в статье Дачича в правительственной газете Novosti, опубликованной в понедельник, 14 августа, передает DW.com.

Вместе с тем оставшимся в Косово сербам следует предоставить значительную автономию, а средневековые сербские монастыри в Косово должны получить особый автономный статус по модели греческого Афона, считает глава МИД Сербии.

В своей статье Дачич отходит от официальной позиции Белграда о том, что Косово - это сербская территория.

Прежняя политика Сербии по Косово "потерпела полное поражение", указал политик.

В Косово, вероятно, отклонят идею сербского министра, пишет агентство dpa.

США и ЕС ранее высказывались против любых изменений границ на Балканах. К настоящему моменту Республику Косово признали 114 государств.

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