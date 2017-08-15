Ад в Конго: в стране бушуют война, голод, корь и холера

Каждый второй ребенок в возрасте до пяти лет истощен от недоедания

Почти восьми миллионам жителей Демократической Республики Конго грозит голод. Количество жителей страны, которым не хватает продовольствия, увеличилось с прошлого года на 30%.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Это означает, что каждому десятому человеку в сельской местности нечего есть. Масштабы голода продолжают расти из-за ожесточенного длительного конфликта, вынуждающего людей сниматься с мест. Конфликтом затронуты центральные и восточные районы ДРК, в первую очередь – провинции Касаи и Танганьика", - заявил заместитель пресс-секретаря главы ООН Фархан Хак.

Как отмечается, с недавнего времени ситуацию в стране усугубляет распространение кори и холеры. В частности, в период с 31 июля по 6 августа в Танганьике было зарегистрировано 76 новых случаев заболевания.

Сообщается, что жители ряда районов страны питаются только тапиокой, кукурузой и картошкой. Такой рацион не обеспечивает суточную потребность в питательных веществах и калориях.

По имеющимся данным, более 43 процентов детей в возрасте до пяти лет - около семи миллионов юных жителей ДРК - истощены от недоедания.