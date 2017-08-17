Картины Музейного фонда Украины объявил в розыск Интерпол

52 картины Музейного фонда Украины художников 18-19 веков были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей

Интерпол объявил в розыск картины Музейного фонда Украины художников 18-19 веков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"52 картины Музейного фонда Украины художников 18-19 века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в Государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола", – говорится в сообщении.

Среди разыскиваемых картин такие экспонаты, как "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие.

На данный момент, правоохранители располагают фотоснимками музейных предметов, ориентировочная оценочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тысяч долларов.