В Испании в укрытии боевиков ИГИЛ полиция нашла 120 газовых канистр

Там же были найдены следы взрывчатого вещества, которое использовалось во время терактов в Брюсселе и Париже

В Испании в Альканаре полиция нашла 120 газовых канистр, которые боевики террористической организации "Исламское государство" могли использовать для совершения новых атак. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на испанских правоохранителей, передает РБК-Украина.

"Мы начинаем ясно видеть, что (дом в Альканаре, – ред.) был местом, где они готовили взрывчатые вещества для одной или нескольких атак в городе Барселона", – сказал журналистам начальник полиции Каталонии.

Также правоохранители при осмотре развалин дома обнаружили следы взрывчатого вещества, которое боевики террористической организации "Исламское государство" использовали во время терактов в Брюсселе и Париже.

Напомним, 17 августа в Испании в нарколаборатории произошел взрыв, есть погибший, также пострадали 7 человек. Полиция Испании нашла связь между взрывом в нарколаборатории и терактом в Барселоне.