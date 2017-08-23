Трампу показалось, что Северная Корея начала уважать США

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор КНДР Ким Чен Ын начал уважать Соединенные Штаты. Об этом он сказал во время выступления перед своими сторонниками в городе Феникс, штат Аризона, передает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

"Я уважаю тот факт, что он начинает уважать нас, – сказал Трамп в Аризоне. – Возможно, из этого выйдет что-то положительное».

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Ранее сообщалось, что в американском городе Феникс, штат Аризона, произошли столкновения между сторонниками и противниками политики президента Дональда Трампа. Столкновения произошли во время визита американского лидера и его выступления. Пока Трамп выступал в конференц-зале, на улице произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих.