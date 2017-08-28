В Кении запретили использование полиэтиленовых пакетов

В Кении ввели штрафы и тюремные сроки за использование полиэтиленовых пакетов. В правительстве страны заявили, что запрет поможет защитить окружающую среду. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на BBC.

Теперь за покупку, изготовление, продажу и использование пакетов грозит штраф до $38 тыс. или тюремное заключение на срок до четырех лет. Однако производители полиэтиленовых пакетов предупреждают, что из-за запрета работу потеряют около 80 тыс. человек.

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Это третья попытка за последние 10 лет запретить пластиковые пакеты в Кении. По разным подсчетам, кенийцы используют 24 млн пакетов в месяц.