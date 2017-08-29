Меркель не намерена идти на уступки Путину

Санкции не снимут, пока РФ не устранит причины их введения

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России не будут сняты до выполнения РФ всех условий. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Говоря об экономической кампании против России, Ангела Меркель заявила, что настаивает на жесткой линии федерального правительства. Она отметила, что никакой уступки кремлевскому лидеру Владимиру Путину в связи с крымской аннексией не будет.

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"Санкции с России не снимаются до тех пор, пока причины санкций не будут устранены", - одчеркнула Меркель.

Напомним, 4 августа Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в оккупированный Крым.