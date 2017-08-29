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Главная » Мир » Меркель не намерена идти на уступки Путину

Меркель не намерена идти на уступки Путину

Меркель не намерена идти на уступки Путину
Ангела Меркель / Фото из открытых источников

Санкции не снимут, пока РФ не устранит причины их введения

29.08.17 30
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России не будут сняты до выполнения РФ всех условий. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Говоря об экономической кампании против России, Ангела Меркель заявила, что настаивает на жесткой линии федерального правительства. Она отметила, что никакой уступки кремлевскому лидеру Владимиру Путину в связи с крымской аннексией не будет.

"Санкции с России не снимаются до тех пор, пока причины санкций не будут устранены", - одчеркнула Меркель.

Напомним, 4 августа Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в оккупированный Крым.

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