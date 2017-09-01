Детки у клетки. Приструнят ли Ким Чен Ына и осудят ли Шуфрича-младшего

Почему ФСБ России курирует театры и музеи? К чему приведёт похищение Павла Гриба? Как Каракас поможет Вашингтону? Нужна ли атомная бомба Японии? Что предотвратило войну Индии с Китаем? Как судить отпрысков украинских VIP-персон? Мир за неделю — 27.08-1.09

Ракеты Ким Чен Ына и антипхеньянский альянс. 84-я ракета, запущенная северокорейским лидером и пролетевшая над Японией, заставила ведущих политических игроков региона и мира в полный голос заговорить об объединении усилий для того, чтобы приструнить молодого и румяного любителя ядерных и прочих испытаний.

Даже спорить не о чем — пора. Ким Чен Ын своим пристрастием к играм в "войнушку" в разы переплюнул своих деда и отца. Те, в сравнении с ним, весьма скромно бряцали оружием и запустили всего 31 ракету на двоих. К тому же их риторика была не столь агрессивна. Нынешний Ким не устаёт повторять о готовности нанести удар по Соединённым Штатам. Последний запуск, за которым он с удовольствием наблюдал, был назван им прелюдией к удару по Гуаму — острову, где находится крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.

Такие действия заставляют тех, кто может стать потенциальным участником ядерного конфликта, в срочном порядке выступать с декларациями о намерениях. Звучат они правильно, но не очень убедительно, поскольку ни о каком механизме их реализации не говорится. Главы военных ведомств Вашингтона и Сеула Джим Мэттис и Сон Ен Му, например, заявили, что активная дипломатия их стран должна подкрепляться готовностью к ведению боевых действий против КНДР. А военное сотрудничество — углублено. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились усилить давление на своего агрессивного соседа. При этом японцы подумывают о приобретении дорогостоящей системы ПРО наземного базирования типа Aegis ($700 млн за единицу), которая может поступить на вооружение в 2023 году. Кроме того, в стране, пережившей Хиросиму, все популярнее становится идея о создании собственной атомной бомбы. Правда, для этого Японии пришлось бы изменить Конституцию.

Постоянный представитель Соединённых Штатов в ООН Никки Хэйли на заседании экстренно созванного Совбеза констатировала, что мир объединился против Северной Кореи, и пообещала: "США не позволят, чтобы продолжалось это беззаконие". Однако, каким именно образом, — этого, похоже, не знает не только госпожа Хэйли, но и сам глава Белого дома. После запуска очередной Hwasong-12 Дональд Трамп написал в Твиттере: "США ведут диалог с Северной Кореей и платят этим вымогателям деньги 25 лет подряд. Диалог — не решение!" Тогда что решение? Об этом Трамп не сказал. И от этого тревога только усиливается. Потому что ядерная война кажется близкой. Если она, по умолчанию, и есть решение, то вряд ли его можно назвать оптимальным.

Между тем, по данным минобороны Южной Кореи, Пхеньян, невзирая на реакцию остального мира и наложенные на него экономические санкции, намерен продолжать свои испытания. Атомная бомба вскоре может быть взорвана на полигоне Пунгё-ри в северо-восточной части страны.

Индия, Китай и отказ от войны в Гималаях. Более чем двухмесячное противостояния вокруг плато Доклам, куда были стянуты войска двух стран, завершилось. Нью-Дели и Пекин договорились и начали разводить вооружённые соединения. Сам конфликт выглядел слегка нелепо, но нелепости иногда тоже приводят к войнам. Тем более когда у двусторонних столкновений имеется своя история. А она имеется и берёт начало в 1962 году. Тогда приграничная война в Гималаях, вызванная неурегулированностью границ и тем, что Китай втихаря построил участок дороги в этом районе, продлилась два месяца и закончилась отводом китайских войск.

В нынешнем году яблоком раздора тоже послужили строительные работы: китайцы начали укрепление дороги в сторону плато. Это возмутило Бутан — ещё одну страну, чья граница проходит в этом регионе. Индия вмешалась в конфликт именно по его просьбе. Китай был настроен решительно и даже провел военные учения вблизи другого участка индийско-китайской границы. Индийское руководство всё это время заявляло о незаконности действий Пекина. Наконец стороны решили сделать шаг назад.

Это можно было бы назвать обоюдной государственной мудростью, но, похоже, здесь сыграл свою роль ещё один важный фактор. В сентябре в китайском городе Сямынь должен пройти саммит стран БРИКС. И уж на этом форуме совсем ненужным фоном было бы гималайское противостояние. Экономика если и растёт, то не на дрожжах. А Китай для Индии остается крупнейшим торговым партнёром.

Ураган Harvey и помощь Венесуэлы, похожая на христианский троллинг. Сильнейший тропический циклон, вызвавший катастрофические наводнения на юго-востоке Техаса, пошёл наконец на убыль. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся чудовищным ударом стихии и заявил, что "никто никогда не видел такого количества воды". Стихийное бедствие унесло несколько десятков жизней. Ущерб от него может составить $50 млрд.

Пока в Америке принимают срочные меры ликвидации последствий урагана, а экологи обсуждают, не связан ли природный катаклизм с глобальным потеплением, в США и мире разворачивается кампания по оказанию благотворительной помощи пострадавшим. Фонд Леонарда Ди Каприо перечислил на эти нужды $1 млн. Ким Кардашьян — половину этой суммы. Но, пожалуй, трогательнее всего в этой связи выглядит заявление МИД Венесуэлы. Его глава Хорхе Арреаса сообщил, что Каракас готов передать пострадавшим регионам США примерно $5 млн. Причём выделит эту сумму компания Citgo, штаб-квартира которой находится в эпицентре тропического шторма, в Хьюстоне. Ранее Citgo вложила $500 тыс. в инаугурацию Трампа. Сегодня же она в долгах, как в шелках, и в шаге от дефолта. И в случае банкротства Венесуэлы перейдёт к "Роснефти", которая владеет 49,9% акций компании. Щедрый жест венесуэльцев в этой ситуации выглядит и абсурдом, и одновременно какой-то интерпретацией евангельской заповеди о необходимости подставлять левую щеку после того, как тебя ударили по правой. Поскольку 25 августа Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Каракаса (которые, кстати, должны коснуться и Citgo) и даже заявил о том, что Вашингтон в случае необходимости допускает возможность применения военной силы.

Россия, Серебренников и Зазеркалье. Немецкий режиссёр Томас Остермайер организовал сбор подписей в защиту российского коллеги Кирилла Серебренникова, которого посадили под домашний арест и обвиняют в хищении 68 млн рублей. Среди деятелей культуры, уже подписавшихся под петицией, обладательница двух "Оскаров" актриса Кейт Бланшетт и нобелевский лауреат писательница Эльфрида Елинек.

В письме, которое адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИД страны Зигмару Габриэлю, президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуре РФ, выражается недоумение. Серебренникова, отмечается в тексте, обвиняют в хищении государственных средств, выделенных на постановку шекспировского "Сна в летнюю ночь" — спектакля, который, якобы так и не был поставлен. При этом видеозаписи спектакля, рецензии в прессе, посты зрителей в Facebook, гастроли в Риге и Париже, номинация на национальную премию "Золотая маска" и, в конце концов, сама программа Гоголь-Центра доказывают то, что обвинение абсурдно. Несмотря на всё это, Серебренникову грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Мнение коллег по цеху и мнение российской власти, как обычно, расходятся. Если актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова назвала происходящее "грустнейшим, трагическим событием" и призналась, что ей страшно, то пресс-секретарь Путина Песков уверяет: "То, что происходит, это и есть контроль за расходованием средств, и не надо говорить впустую о какой-то политизации".

Происходящее в российском Зазеркалье предстаёт ещё более нелепым после заявления экс-главы Центра общественных связей ФСБ России Александра Михайлова. Оперативным сопровождением дела Серебренникова, оказывается, займётся Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. И знаете почему? Потому что именно эта инстанция курирует театры и музеи. Правда же, здорово? И она, эта служба, говорит Михайлов, имеет больше отношения "к творческой интеллигенции и может квалифицированно собирать материалы, которые требуются для следствия". Теперь для полного порядка неплохо было бы поручить министерству культуры РФ курировать террористов. На том основании, что в театре иногда стреляют из бутафорских пистолетов.

Похищение Гриба и украинско-белорусский кризис. Исчезновение на территории Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, по-видимому, может стать той каплей, которая переполнит чашу дипломатического терпения Киева и приведёт к похолоданию в отношениях с Минском.

19-летний Павел — сын члена общественного Совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба, участвующего ныне в создании капелланской службы в силовых органах, поехал в Гомель на встречу с девушкой-россиянкой, с которой познакомился в соцсетях. По словам отца, он должен был вернуться в тот же день, но этого не произошло. Игорь отправился на поиски. И уже в Беларуси узнал, что сын объявлен в розыск по ст. 205 УК Российской Федерации (террористический акт).

Пазл начал складываться: российские чекисты под предлогом встречи с девушкой выманили Павла в Гомель и там задержали. Местонахождение похищенного неизвестно. По некоторым предположениям, его могли перевезти в Краснодарское СИЗО.

Посольство Украины в Минске вручило белорусским коллегам соответствующую ноту. Однако, как заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, нельзя сказать, что белорусская сторона сотрудничает по этому вопросу должным образом. По её словам, Минск на словах ведёт себя как партнёр, а на самом деле действует совсем по-другому.

О том, что отношения между двумя странами далеко не безоблачны, в очередной раз заговорили в начале августа, спустя считанные дни после визита президента Лукашенко в Киев. Тогда посол Украины в Минске Игорь Кизим пригрозил белорусским компаниям, поставляющим свою продукцию в "ЛДНР", санкциями — как со стороны Украины, так и со стороны Евросоюза. В чёрный список может, например, попасть кондитерская фабрика "Коммунарка", если подтвердится, что она напрямую работает с Донецком.

Однако не только белорусский бизнес с сепаратистами вызывает раздражение. Намеченные на сентябрь российско-белорусские совместные военные учения "Запад-2017" — ещё один фактор нестабильности в отношениях между Киевом и Минском. Даже исход, при котором российские танки, как троянского коня, просто "забудут" после манёвров возвратить к местам их постоянной дислокации, не может восприниматься Украиной иначе чем угроза.

При таких обстоятельствах факт, когда на территории вроде бы дружественного государства спецслужбы другого государства, отнюдь не дружественного, похищают гражданина Украины, может быть расценен как проявление агрессии — не только со стороны похитителей, но и со стороны тех, кто потворствовал этому. А это уж никак не ведёт к потеплению двусторонних отношений. Но тут, как выразился политолог Владимир Фесенко, "надо быть реалистами: Лукашенко нам не союзник и не друг. От него могут исходить риски. Потому что, в отличие от нас, Россия для него — союзник".

Шуфрич, ДТП и гуманный суд. Шевченковский районный суд отпустил Нестора Шуфрича — младшего, сбившего на Bentley пешехода, на поруки отца. Прокуроры просили посадить подозреваемого под круглосуточный домашний арест, но судью более убедили доводы адвоката.

В этой истории есть только два хороших момента. Первый — что пострадавший всё же выжил. Второй — что Шуфрич-младший не скрылся с места преступления (как это сделал, например, после ДТП с летальным исходом львовский олигарх Пётр Дыминский, сбежавший в Швейцарию). В остальном её развитие обещает быть традиционным. Найдётся масса смягчающих обстоятельств, виновник останется на свободе.

Возможно, нашей судебной системе следует ввести какую-то новую, более динамичную процедуру для рассмотрения подобных инцидентов с участием отпрысков VIP-персон. Допустим, спрашивать на первом заседании: "Ты хотел его убить/нанести тяжкие повреждения?" И после ответа: "Нет, ваша честь" — сразу отпускать.