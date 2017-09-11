Папа Римский получил травму во время визита в Колумбию

Папа Римский травмировался во время визита в Колумбию. Он разбил бровь и щеку о стекло папамобиля. Об этом сообщает 5 канал.

Это произошло когда машина резко затормозила. Водитель был вынужден маневрировать, ведь папамобиль окружили многочисленные верующие, которые хотели получить благословение от понтифика. Не выходя из авто, Франциск вытер кровь с лица, и поехал дальше.

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Город Картахена, где произошел инцидент – завершающий пункт Апостольского визита папы в Колумбии. После ряда встреч Понтифик отслужит Святую Мессу и полетит обратно в Ватикан.