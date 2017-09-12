Среди боевиков ИГИЛ насчитывается до 2,5 тыс. европейцев

Сначала в составе террористов было около 5 тыс. выходцев из Евросоюза

Около 2,5 тыс. европейцев воюют в Сирии и Ираке на стороне террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил в интервью немецкой газете Welt координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов, передает РИА Новости.

"Раньше в Ираке и Сирии за ИГИЛ воевали около 5 тыс. европейцев, 1,5 тысячи из них вернулись и около одной тысячи погибли. Из около 2,5 тысячи оставшихся в Ираке и Сирии многие погибнут в бою или будут убиты ИГИЛ, потому что эта организация не терпит дезертиров", — сообщил Кершов.

Он заявил, что не ожидает, что в будущем в Европу вернется большое количество боевиков ИГИЛ.

"После падения цитадели ИГИЛ Мосула в Европу вернулось немного боевиков. Наши опасения не оправдались. Я не думаю, что в будущем в Европу вернется очень много боевиков", — сказал Кершов.

Координатор по борьбе с терроризмом отметил, что в будущем, вероятно, будет больше попыток террористических нападений, но они необязательно будут успешными. Власти пресекают многие из них на этапе подготовки.