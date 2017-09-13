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Главная » Мир » В Москве эвакуированы более 10 тысяч человек
Загадочные "минирования" в России

В Москве эвакуированы более 10 тысяч человек

В Москве эвакуированы более 10 тысяч человек
Фото из открытых источников

По всей видимости, речь идет о телефонном терроризме

13.09.17 63
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Из торговых центров, вокзалов и вуза в Москве из-за поступивших сообщений об угрозах взрыва эвакуированы более 10 тысяч человек.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На 20 объектах проведена эвакуация людей - в общей сложности выведены на улицу свыше 10 тыс. человек, это число еще уточняется", - сказал он.

В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в их числе "Афимолл Сити", "Город", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и других.

Информация об угрозе взрыва проверяется и на трех вокзалах - Казанском, Ленинградской и Киевском. С Ленинградского и Казанского вокзалов эвакуированы более 500 человек.

Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета им. Сеченова.

"Все сообщения проверяются, работают сотрудники экстренных и оперативных служб, все помещения будут обследованы кинологами", - сообщили в экстренных службах.

В то же время в правоохранительных органах отметили, что большинство сообщений поступили практически одновременно, звонки об угрозах взрывов продолжаются.

"По всей видимости, это не что иное, как телефонный терроризм. Но все такие сообщения должны быть проверены", - сказал источник ТАСС.

Напомним, начиная с 10 сентября по всей России проводят массовые эвакуации из-за звонков о бомбах.

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