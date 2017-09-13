Определился самый счастливый город Евросоюза

Самые счастливые жители Евросоюза проживают в городе Вильнюс.

Соответствующие данные представило в среду, 13 сентября, статистическое агентство Евростат, на которые ссылаются европейские СМИ.

Отмечается, что 98% жителей Вильнюса довольны своим местом жизни. На втором и третьем местах идут Копенгаген и Стокгольм (по 97% довольных жителей), затем по 96% - Люксембург и Вена.

По уровню чистоты среди европейских столиц лидирует Люксембург - так считают 95% жителей. Далее идут Вена (90%) и Любляна (88%)

Наиболее качественные школы в Дублине. Так считают 83% жителей ирландской столицы, далее следуют Никосия, Любляна и Хельсинки (79%), а также Люксембург (78%).

Самый комфортный общественный транспорт, согласно опросам, - в Люксембурге и Вене (по 88%), Стокгольме (87%) и Любляне (86%).

Напомним, Фокус выяснил, насколько комфортны для жизни главные города страны.