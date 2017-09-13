Арест фабрики Roshen в Липецке продлили

Басманный суд Москвы продлил арест 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen в Липецке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 декабря", - заявила она.

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Под арестом находятся склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. Мера пресечения, избранная российским судом, позволяет фабрике эксплуатировать арестованной имущество, однако запрещает продавать его или сдавать в аренду.

Напомним, 20 января украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке (РФ) по политико-экономическим причинам. Пресс-служба компании напомнила, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенной следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

Липецкая кондитерская фабрика была основана в 1966 году. Является единственным российским активом корпорации Roshen президента Украины Петра Порошено с 2001 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия в 2015 году составила 1,53 млрд рублей, чистый убыток – 62,6 млн рублей.