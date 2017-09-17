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Главная » Мир » В Латвии разработали рекомендации для госслужащих по распознаванию шпионов

В Латвии разработали рекомендации для госслужащих по распознаванию шпионов

В Латвии разработали рекомендации для госслужащих по распознаванию шпионов
Иллюстративное фото

Чрезмерная приветливость иностранцев – подозрительна

17.09.17 60
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Полиция безопасности Латвии разработала рекомендации для государственных служащих по распознаванию шпионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Diena.

В частности, госслужащим рекомендовали внимательнее относиться к иностранцам, которые ведут себя слишком приветливо и пытаются перейти к неформальному стилю общения. Также с настороженностью чиновникам следует относиться к иностранцам, которые задают много вопросов о ситуации в стране, на работе, о личной финансовой ситуации.

Как отметили в полиции безопасности, шпионов интересует информация, касающаяся национальной безопасности страны. Также, по данным ведомства, шпионы могут пытаться узнать не только секретную информацию, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информацию о взаимодействии с другими государствами, сведения о программах развития, реформах и многое другое.

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