Теракт в лондонском Лондона: задержаны еще двое подозреваемых

Британская полиция задержала еще двух мужчин по подозрению в причастности к теракту на станции лондонского метро Parsons Green. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Подозреваемых задержали в Ньюпорте – третьем по величине городе Уэльса. Двух мужчин 48 и 30 лет задержали по закону о терроризме утром 20 сентября после проведенных обысков.

Полиция также сообщила, что продолжаются обыски еще по двум адресам в Ньюпорте. Таким образом общее число задержанных подозреваемых увеличилось до пяти.

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Напомним, 15 сентября в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона, пострадали 30 человек. Полиция расследует инцидент как теракт.

Первым полиция задержала 18-летнего выходца из Ирака в городе Дувр. Позже стало известно о задержании в западном районе Хаунслоу 21-летнего Фарруха, родом из Сирии.

Оба подозреваемых – воспитанники известных в Британии приемных родителей – Пенелопы и Ричарда Джонсов. За свою жизнь они помогли сотням сирот и были награждены орденом Британской империи.

Вечером 19 сентября в Ньюпорте задержали 25-летнего мужчину, информации о нем пока нет.